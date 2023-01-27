В Украину прибыли первые "ловцы" дронов-камикадзе, которые будут защищать энергообъекты от вражеских ударов (видео)

В Украину прибыли первые шесть систем противодействия вражеским дронам. "Ловцы "шахедов" будут защищать энергетическую инфраструктуру от российских дронов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 — автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости более 100 , перехватывает и приземляет вражеские беспилотники", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что это стало возможным благодаря сбору, организованному monobank Олега Гороховского, Игоря Лаченкова и UNITED24.

Ракетный удар России 26 января: какова ситуация с электроэнергией

Напомним, утром 26 января российские войска нанесли очередной удар по энергетической системе Украины. Из-за атаки больше всего пострадали Киевская, Одесская и Винницкая области. Пока ситуация в регионах стабилизировалась.

Премьер-министр Денис Шмигаль, комментируя ракетную атаку кафиров, заверил, что основной целью были объекты энергетики, лишение граждан света и тепла. По его словам, некоторые ракеты попали в подстанцию.

По состоянию на утро 27 января в Киевской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской и Ровенской областях 27 января применяются аварийные в связи с электроэнергией из-за превышения лимитов потребления.

Сложная ситуация с энергетикой: в каких областях участятся отключения света – новости на 27 января

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