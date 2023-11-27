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В Украину прибыли президент и вице-президент Европейского инвестиционного банка: они встретились с Зеленским

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Украину прибыли президент и вице-президент Европейского инвестиционного банка: они встретились с Зеленским

Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Зеленский считает, что эта встреча – важный сигнал для украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка, прибывшими в Украину с визитом.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, встреча - это важный сигнал для украинцев, сигнал развития нашего государства.

"Спасибо за визит в Украину и решение об открытии Регионального представительства ЕИБ в Киеве. Прежде всего, это важный сигнал для наших людей, что вы верите в Украину, в развитие нашего государства. Также это имеет большое значение и для украинского бизнеса", – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в Украине во многих регионах нашего государства размещены системы ПВО, прикрывающие украинцев и важные инфраструктурные объекты от атак российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
430
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