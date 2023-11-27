В Украину прибыли президент и вице-президент Европейского инвестиционного банка: они встретились с Зеленским

Зеленский считает, что эта встреча – важный сигнал для украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом и вице-президентом Европейского инвестиционного банка, прибывшими в Украину с визитом.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, встреча - это важный сигнал для украинцев, сигнал развития нашего государства.

"Спасибо за визит в Украину и решение об открытии Регионального представительства ЕИБ в Киеве. Прежде всего, это важный сигнал для наших людей, что вы верите в Украину, в развитие нашего государства. Также это имеет большое значение и для украинского бизнеса", – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в Украине во многих регионах нашего государства размещены системы ПВО, прикрывающие украинцев и важные инфраструктурные объекты от атак российских оккупантов.

Читайте также: