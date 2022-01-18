В Украину прибыли противотанковые средства из Британии (фото, видео)

В Сети пишут, что речь идет о противотанковых гранатометах NLAW.
В Минобороны Украины продемонстрировали фото и видео оборонной помощи, которую ВСУ получили от Великобритании.
Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства обороны.
Как сообщалось, Украина получила новые легкие противотанковые средства.
Заместитель министра обороны Анатолий Петренко заверил, что предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.
"Безусловно, это будет укреплять наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, критической инфраструктуры и мирного населения от любых проявлений", любых действий, которые могут привести к эскалации" — сказал Петренко.
Журналист Юрий Бутусов уточнил, что речь идет о противотанковых гранатометах NLAW, которые, по его словам, являются лучшими в мире.
Бутусов рассказал, что NLAW – это совместная разработка Британии и Швеции.
"NLAW — это Джавелин для коротких дистанций, поражающий цель по технологии "выстрелил и забыл", — написал он в Facebook.
Достоинства:
- С момента включения до момента захвата цели и запуска достаточно максимум до 5 секунд.
- Можно вести огонь из закрытых помещений.
- Точность – почти 100 %.
- Срок использования – около 20 лет.
Напомним, что Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то сделали крюк и летели в обход территории Германии.
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