В Украину прибыли противотанковые средства из Британии (фото, видео)

В Сети пишут, что речь идет о противотанковых гранатометах NLAW.

В Минобороны Украины продемонстрировали фото и видео оборонной помощи, которую ВСУ получили от Великобритании.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Министерства обороны.

Как сообщалось, Украина получила новые легкие противотанковые средства.

Заместитель министра обороны Анатолий Петренко заверил, что предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.

"Безусловно, это будет укреплять наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, критической инфраструктуры и мирного населения от любых проявлений", любых действий, которые могут привести к эскалации" — сказал Петренко.

Журналист Юрий Бутусов уточнил, что речь идет о противотанковых гранатометах NLAW, которые, по его словам, являются лучшими в мире.

Бутусов рассказал, что NLAW – это совместная разработка Британии и Швеции.

"NLAW — это Джавелин для коротких дистанций, поражающий цель по технологии "выстрелил и забыл", — написал он в Facebook.

Достоинства:

С момента включения до момента захвата цели и запуска достаточно максимум до 5 секунд.

Можно вести огонь из закрытых помещений.

Точность – почти 100 %.

Срок использования – около 20 лет.

Напомним, что Великобритания начала поставки в Украину противотанкового оружия для защиты от России. Однако в Сети появилась трекинговая карта, на которой видно, что британские самолеты почему-то сделали крюк и летели в обход территории Германии.

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