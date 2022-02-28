В Украину прибыли станции спутникового Интернета StarLink от Илона Маска (фото)

В Украину прибыли станции спутникового Интернета StarLink от Илона Маска (фото)

Продолжаем борьбу на всех фронтах!

В Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink.

Об этом 28 февраля сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Спасибо Илону Маску и всем партнерам свободной Украины! Продолжаем борьбу на всех фронтах!" – написал он.