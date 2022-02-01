В Украину прибыло около 280 тонн гуманитарной помощи от Польши (фото, видео)

В Польше говорят, что эта помощь призвана поддержать граждан Украины в нынешней кризисной ситуации.
В Украину прибыло около 280 тонн гуманитарной помощи из Польши. В частности, польские спасатели 1 февраля доставили в Украину средства борьбы с коронавирусом и медицинские принадлежности, которые будут использованы для нужд населения по всей стране.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Как отмечается, спасатели ГСЧС 31 января сопровождали колонну из 29 грузовиков от пункта пропуска на границе "Дорогуск-Ягодин". Этот груз Правительство Польши передало по запросу украинской стороны.
Замглавы МВД Мэри Акопян поблагодарила Правительство Польши — стратегического партнера Украины — за мощную поддержку и отметила, что эта помощь очень важна для гражданской защиты населения в условиях существующих сегодня угроз.
"Все эти сигналы для украинского общества — знак солидарности с Украиной", — сказала Акопян.
В свою очередь, временный исполняющий обязанности руководителя ГСЧС Сергей Крук также поблагодарил представителей пожарно-спасательной службы Польши за "давнюю историю взаимодействия" между структурами и выразил надежду на дальнейшую совместную работу.
Глава канцелярии премьер-министра Республики Польша Михал Дворчик отметил, что эта помощь призвана поддержать граждан Украины в условиях нынешней кризисной ситуации.
Напомним, министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ Збигнев Рау на следующей неделе приедет в Украину. В рамках визита он отправится на Донбасс.
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