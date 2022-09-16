В Украину придет циклон Relli: какой погода будет в выходные, 17-18 сентября

В выходные, 17-18 сентября, в Украине будет преобладать влажная погода.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"17-18 сентября будет преобладать влажная погода — если не дожди, то туманы с дымками. 17 сентября сухая погода будет преобладать в Волынской, Ровенской, Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму. На остальной территории в субботу периодически небольшой или умеренный дождь. В воскресенье серьезных дождей станет больше и охватит влажная погода практически всю Украину - прискачет с юго-запада циклон Relli. Дожди местами могут быть сильными - такова типичная осенняя картинка", — написала Диденко.

В то же время, по ее прогнозу, существенно похолодает в воскресенье на западе Украины, ожидается максимально 7-12°. А теплее всего будет в субботу, 17 сентября, в южной части — до 24-29°.

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В западных областях 17 сентября ожидается 14-18°, 18 сентября похолодание до 7-12°. В северных областях выходными 15-18°, 18 сентября в Житомирской и Киевской 13-15°. В центральных областях 14-19°, в Полтавской области и в Днепре с районами 16-21°. В восточных областях 17 сентября 20-24°, 18 сентября потеплеет до 24-28°. В южной части 23-29°, в Крыму до 30°, 18 сентября в Одесской и Николаевской областях похолодание до 19-22°.

В Киеве в субботу дождь, если и будет, небольшой, местами, в течение дня до 18° тепла. А вот в воскресенье, 18 сентября, погода в столице усложнится – дождь, сильный штормовой ветер и похолодание до 13-15°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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