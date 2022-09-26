В Украину придет почти лето: прогноз погоды на вторник, 27 сентября

В большинстве областей страны периодически будут также идти дожди.

Во вторник, 27 сентября, в Украину придет почти лето.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, в южной части 27 сентября ожидается 20-26° тепла, в восточных областях 18-21°, в центральных областях предполагается 15-20°, в северных и западных областях воздух будет свежее — 12-16°.

Атмосферные фронты обусловят завтра периодические дожди в большинстве областей Украины — то есть дождь-прояснение-дождь-прояснение.

В Киеве 27 сентября ожидается дождь и прохладная погода с максимальной температурой воздуха 13-14°.

В то же время, ранее в комментарии ТСН.ua народный синоптик Стас Щедрин также отметил, что с 27-28 сентября теплый воздух накроет всю Украину. В этот период температурные показатели будут колебаться от 13-15° тепла по ночам и 23-29° в дневные часы, в Крыму даже до 32°. Несколько прохладнее будет на севере страны — там температура ночью будет колебаться в пределах 7-10°, днем 14-17°, сообщил Щедрин.

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Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года и опровергли фейк о сообщениях о чрезвычайно суровой зиме.

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