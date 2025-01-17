В Украину придет значительное потепление: синоптик удивила прогнозом на конец января

Наталья Диденко прогнозирует 30 января местами до +20°C, но отмечает, что прогноз предварительный и требует уточнения.

Погода в Украине в конце января поразит аномальное тепло. Ожидается, что температура воздуха повысится до весенних и почти летних +15…+20 градусов.

Такой прогноз сделала синоптика Наталья Диденко в Facebook.

"30 января в Украине ожидается до +10...+15, а на юго-западе даже и до +20 градусов тепла!" – прогнозирует она.

По данным синоптикини, в Киеве воздух, вероятно, прогреется до +15 и только в восточных областях столбики термометров покажут +5...+9 градусов.

Карта прогноза температуры воздуха на 30 января / Фото: Наталия Диденко / Facebook

Однако Диденко подчеркнула, что этот прогноз предварительный и требует уточнения.

Какая погода ожидается выходными

17-18 января в Украине осадков не ожидается, однако прогнозируется сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

"Безопасно паркуйте автомобили, не задерживайтесь под ветвистыми деревьями и билбордами", — советует синоптик.

Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+6 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до штормовых 15-18 метров в секунду, без осадков, днем +2+4 градуса.

Погода не перестает удивлять! Украинцев ожидают погодные качели!

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