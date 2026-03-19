В Украину приехали эксперты ЕС, чтобы проверить нефтепровод "Дружба"

Специалисты ЕС, прибывшие в Украину для проверки состояния нефтепровода «Дружба»

Реклама

Специалисты Евросоюза прибыли в Украину для проверки технического состояния нефтепровода «Дружба». Его остановка в январе вызвала напряженность в отношениях с Венгрией, которая сейчас блокирует выделение кредитной помощи ЕС для Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «Нафтогаз Украины», а также отметил в соцсетях глава компании Сергей Корецкий.

Ранее ЕС выступил с инициативой направить специальную миссию для инспекции трубопровода. Украина согласилась на предложение о технической и финансовой поддержке, необходимой для восстановления транспортировки нефти по поврежденному маршруту.

Реклама

«Нафтогаз высоко ценит предложение ЕС по финансовой и технической помощи для восстановления инфраструктурных объектов насосной станции „Броды“, — написал в соцсети X вечером 18 марта Корецкий.

Он также обнародовал фотографию с несколькими экспертами, назвав их участниками «технической рабочей группы».

По словам руководителя «Нафтогаза», деятельность этой группы должна помочь компании и «Укртранснафте» восстановить работу трубопровода «в соответствии с самыми высокими европейскими инженерными стандартами и стандартами безопасности, а также предотвратить дальнейшие террористические атаки».

В то же время он не уточнил, предусматривает ли работа экспертов выезд непосредственно на поврежденные участки.

Реклама

Ранее Венгрия уже направляла в Украину собственную миссию для выяснения причин остановки транзита, однако официальных результатов этой проверки Киев пока не обнародовал.

Венгрия и Словакия обвиняют Украину в намеренном затягивании возобновления поставок по политическим причинам.

По информации консалтинговой компании ExPro, в 2025 году транзит нефти через украинский участок «Дружбы» упал до самого низкого уровня за последние десять лет — 9,7 млн т. Из них 4,9 млн т пришлись на Словакию, а 4,35 млн т — на Венгрию.

Ожидается, что во время саммита ЕС 19 марта лидеры союза окажут давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот прекратил блокирование кредита в размере 90 млрд евро, который должен поддержать Украину в противостоянии российской агрессии.

Реклама

Напомним, накануне стало известно, что Украина приняла предложение ЕС по финансированию и технической помощи для восстановления нефтепровода «Дружба», поврежденного российскими атаками. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, европейские эксперты готовы немедленно приступить к работе, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение Венгрии и Словакии.

Повреждение нефтепровода «Дружба» — что известно

Напомним, 27 января во время российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден нефтепровод «Дружба», по которому транспортируется российская нефть в Венгрию и Словакию. После этого транзит нефти остановили из-за последствий удара.

В ответ правительства Венгрии и Словакии обвинили Киев в затягивании ремонта нефтепровода и возобновления поставок. Страны объявили о временном прекращении экспорта дизельного топлива и электроэнергии в Украину. Словакия и Венгрия также потребовали предоставить доступ к объекту их специалистам.

Президент Владимир Зеленский ответил на требования о доступе к «Дружбе», отметив взаимоуважение и суверенитет Украины. Он сравнил ситуацию с переговорами об оружии: когда партнеры отказывали из-за нехватки ракет, Киев верил на слово и не требовал проверок на складах. Президент подчеркнул, что нефтепровод поврежден именно российскими атаками, о чем партнеров неоднократно информировали.

Реклама

После этого Еврокомиссия предложила Украине провести инспекцию нефтепровода «Дружба». Как сообщила 13 марта пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен, сейчас продолжаются интенсивные переговоры с украинской стороной и заинтересованными государствами, а Брюссель ожидает ответа Киева о проведении миссии.