В Украину прилетели сотни розовых фламинго: где заметили редких птиц (видео)

Розовые фламинго / © Думская

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В Национальный природный парк «Тузловские лиманы» на Одесщине прилетела большая стая редких розовых фламинго. Сейчас на территории парка находятся уже более 250 птиц.

Об этом сообщил доктор биологических наук, руководитель научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

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Более 250 розовых фламинго прилетели на Тузловские лиманы

По словам Ивана Русева, в середине октября на Тузловские лиманы прилетела стая из 85 молодых розовых фламинго. Ученый отметил, что птицы прибыли из турецкого озера Туз, где в этом году вывелось около 12 800 птенцов — больше всего за последние пять лет.

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Как рассказал Русев, молодых фламинго сопровождали две взрослые птицы, которые, вероятно, уже бывали на Одесщине. Ученый не исключает, что их «проводниками» могли быть особи, родившиеся на Тузловских лиманах в 2023 году.

«На наши большие Тузловские лиманы они появились, потому что несколько взрослых фламинго были их проводниками — вероятно, раньше они здесь бывали. А может, эти проводники родились в 2023 году на Тузловских лиманах — единственном году во время войны, когда розовые фламинго успешно здесь гнездились и вывели 200 птенцов», — рассказал Русев.

© Ivan Rusev

Впоследствии во время пешего обхода песчаной пересыпи Русев снова заметил большую стаю фламинго. По его словам, к ранее зафиксированным 85 молодым птицам присоединились десятки взрослых особей.

По подсчетам ученого, сейчас в нацпарке находится уже более 250 розовых фламинго. Русев отметил, что птицы держатся преимущественно в заповедной зоне Тузловских лиманов, где находят любимый корм — мелких рачков Artemia salina.

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«И вот, когда я сейчас прошел пешком 20 км маршрута по песчаной пересыпи во время вакцинации хищных животных, я снова увидел большую стаю фламинго — молодых и взрослых. К молодым, о которых я писал, еще присоединилась стая взрослых», — рассказал ученый.

Розовые фламинго в Одесской области: как на птиц влияет война

Несмотря на то, что фламинго остаются в пределах заповедной территории, они резко реагируют на последствия войны. По словам Русева, особенно сильно пугают пролеты российских ударных дронов и мощные взрывы.

«Они остаются в пределах парка, но очень остро ощущают последствия войны России против Украины. Особенно во время пролета дронов-камикадзе или мощных взрывов», — отметил ученый.

По словам Русева, это не первый случай, когда война влияет на фламинго в Одесской области. Ученый рассказал, что в 2023 году птицы успешно гнездились на Тузловских лиманах и вывели около 200 птенцов. Однако в начале 2024 года, как отметил Русев, фламинго покинули территорию из-за звуков дронов.

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Напомним, ранее ТСН.ua писал, что на Тузловских лиманах заметили других редких птиц — розовых и вьющихся пеликанов. Иван Русев опубликовал видео из лимана Шаганы, где птицы отдыхали на мелководье после охоты. Оба вида пеликанов занесены в Красную книгу Украины.

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