В Украину пришел антициклон Xelat: что будет с погодой в пятницу, 25 октября

Погоду на неделе определил антициклон. Так что в Украине ощутимо потеплело.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 25 октября, в Украине прогнозируется небольшая облачность, без существенных осадков. Днем температурные показатели будут в пределах +10…+15 градусов в зависимости от региона. Ночью ожидается +2…+8 градусов.

В Киеве дождей не будет, днем +12...+14 градусов, ночью +4...+6.

Кроме того, по данным синоптика, северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление "зачерпнет и забросит" в Украину более высокие градусы с юга.

"В большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов. Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками", — добавила она.

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