В Украину пришла настоящая зима: ударил мороз -6 и заметает снегом

В Украину идет похолодание / © Pixabay

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Высокогорье Карпат засыпало снегом, камни и трава покрыты изморозью, а из-за густого тумана обсерватория почти не видна. Днем на вершине облачно, температура воздуха опустилась до -4°C.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья.

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В связи с ухудшением погодных условий туристов призывают воздержаться от походов в высокогорье до стабилизации ситуации.

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«Мороз, сильный ветер и ограниченная видимость создают дополнительные опасности, усложняют передвижение по горным маршрутам и ориентировку на местности», — говорится в сообщении.

В Карпатах — снег

На западе Украины с утра — заморозки. В частности, в Луцке и Хмельницком было -1.

Погода в Украине в ближайшее время

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит понижаться. Однако продолжительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, до конца текущей недели будет преобладать холодная погода, а днем температура воздуха составит всего несколько градусов выше нуля. В ближайшие выходные ночью местами уже возможны небольшие морозы.

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По данным синоптиков, средняя месячная температура в ноябре прогнозируется в пределах 1–7° тепла, что близко к норме.

Какой будет зима в Украине

Последнее обновление сезонного прогноза европейской климатической службы Copernicus от 10 сентября показывает ранний сигнал относительно мягкой европейской зимы. Температура выше средних значений прогнозируется практически над всей сухопутной частью Европы. Для большей части континента, за исключением его северных и южных окраин, модель также склоняется к большему среднему количеству осадков.

Для Украины это пока не прогноз конкретной температуры, а общая сезонная тенденция. Зима может в итоге оказаться теплее климатической нормы, но это не исключает снегопадов, морозов и резких кратковременных похолоданий.

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