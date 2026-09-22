- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 766
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украину пришла «зима»: в Карпатах выпал снег и ударил первый минус
Осеннее похолодание досталось высокогорью - на Пип Иване зафиксировали мороз и снег.
В Украине зафиксировали первый осенний минус и снег в высокогорье Карпат.
Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья.
По состоянию на 8:00 22 сентября на горе Поп Иван был облачным. Температура воздуха опустилась до -1°C.
Также в высокогорье наблюдался западный ветер скоростью около 4 м/с.
На фоне похолодания вершину горы засыпало снегом, что явилось одним из первых заметных проявлений зимней погоды этой осенью.
В целом, 22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. По прогнозу Наталки Диденко, дожди ожидаются на западе, севере и востоке страны.
Температура будет колебаться от +12…+16°C в западных и северных областях до +20…+23°C на юге и до +26°C в Луганской области.
Прохладная погода продержится до конца недели, после чего температура начнет повышаться.