В Украину пришла «зима»: в Карпатах выпал снег и ударил первый минус

Снег (иллюстративное фото) / © pexels.com

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В Украине зафиксировали первый осенний минус и снег в высокогорье Карпат.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья.

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Снег на горе Поп Иван.

По состоянию на 8:00 22 сентября на горе Поп Иван был облачным. Температура воздуха опустилась до -1°C.

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Также в высокогорье наблюдался западный ветер скоростью около 4 м/с.

На фоне похолодания вершину горы засыпало снегом, что явилось одним из первых заметных проявлений зимней погоды этой осенью.

В целом, 22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. По прогнозу Наталки Диденко, дожди ожидаются на западе, севере и востоке страны.

Температура будет колебаться от +12…+16°C в западных и северных областях до +20…+23°C на юге и до +26°C в Луганской области.

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Прохладная погода продержится до конца недели, после чего температура начнет повышаться.

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