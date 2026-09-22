ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
766
Время на прочтение
1 мин

В Украину пришла «зима»: в Карпатах выпал снег и ударил первый минус

Осеннее похолодание досталось высокогорью - на Пип Иване зафиксировали мороз и снег.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Снег (иллюстративное фото)

Снег (иллюстративное фото) / © pexels.com

В Украине зафиксировали первый осенний минус и снег в высокогорье Карпат.

Об этом сообщили горные спасатели Прикарпатья.

Снег на горе Поп Иван.

Снег на горе Поп Иван.

По состоянию на 8:00 22 сентября на горе Поп Иван был облачным. Температура воздуха опустилась до -1°C.

Также в высокогорье наблюдался западный ветер скоростью около 4 м/с.

На фоне похолодания вершину горы засыпало снегом, что явилось одним из первых заметных проявлений зимней погоды этой осенью.

В целом, 22 сентября в Украине сохранится прохладная погода. По прогнозу Наталки Диденко, дожди ожидаются на западе, севере и востоке страны.

Температура будет колебаться от +12…+16°C в западных и северных областях до +20…+23°C на юге и до +26°C в Луганской области.

Прохладная погода продержится до конца недели, после чего температура начнет повышаться.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie