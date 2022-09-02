В Украину пришли первые заморозки: чего ожидать от погоды в ближайшие дни

Температура ночью будет немного выше, однако ждать существенного потепления не стоит.

В Украину пришли первые заморозки на почве. Их зафиксировали в ночь на 2 сентября в северных регионах.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, чего ожидать от погоды в Украине на этой неделе.

Своим прогнозом она поделилась в комментарии для "РБК-Украина".

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"Этой ночью уже наблюдались слабые-слабые заморозки на почве, то есть на высоте 2 сантиметра, минус 1 - минус 2 градуса. Это на севере Украины, по северной границе", — отметила Голеня.

Синоптик считает, что на следующую ночь заморозки на почве, пусть и слабые, могут наблюдаться на севере Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до 1-2 градусов тепла. Однако вскоре ночная температура повысится. Это произойдет за счет того, что появится облачность с юго-западной стороны.

Однако ожидать сильного потепления не стоит. В ближайшие дни в Украине прогнозируется сухая погода, отметила Голеня. Поэтому температура ночью будет снижаться. Все изменится с наступлением дождей. После этого температура будет днем подниматься до 20 градусов.

"Дожди будут после 8-9 сентября. А до этого времени будет сухая антициклональная погода. Поэтому ночью, если будет проясняться, будет прохладно, около 10 градусов тепла", — рассказала Голеня.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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