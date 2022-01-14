В Украину пришло потепление: гололедица спровоцировала пробки на трассе Киев - Чоп

На дорогах образовался лед.
Приход теплого фронта циклона Elsa почувствовали на западе страны: дороги Ровенской области сковала гололедица.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 января.
Из-за гололедицы на трассе Киев-Чоп образовалась пробка почти в 20 километров. Водители нареют, что на дороге очень скользко. Дорожники же уверяют: постоянно посыпают пути специальными смесями, но из-за накрапания дождя при минусовой температуре дороги снова подмерзают.
Замедлилось движение на трассе, говорят, и из-за ДТП. В частности легковушка протаранила маршрутку. Трое пассажиров микроавтобуса получили незначительные травмы. Водителя легковушки госпитализировали.
Напомним, гололедица и порывистый ветер в Украине объявили штормовое предупреждение. В стране ожидается небольшой снег, переходящий в дождь. В восточных областях умеренные осадки. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 15-20 м/с, ночью в западных областях. Днем в Украине, кроме южной части, порывы 25-27 м/с.
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