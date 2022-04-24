В Украину привезли Благодатный огонь нетрадиционным путем: почему это исторический момент

В Украину привезли Благодатный огонь нетрадиционным путем: почему это исторический момент

Волынь первой в Украине встретила Благодатный огонь.

В Украину прибыл Благодатный огонь.

Об этом сообщает ИА "Волынские новости" в Telegram-канале.

Это событие во многом историческое: ежегодно огонь доставляют из Храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, однако из-за войны его привезли в Украину по суше.

В Украине огонь встретила делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом.

"Христос Воскрес!", – поздравил собравшихся Михаил, получив огонь.

Затем его в сопровождении патрульной полиции доставят в храмы области, чтобы волыняне могли принести в свои дома. Также патрульные из Киевщины увезли огонь дальше по Украине.

Напомним, что церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Вынос Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. После восхождения огонь по традиции передадут верующим и представителям христианских конфессий, которые развезут его по миру.

По преданию, если свет не взойдет – это значит конец света. В этом году чудо произошло.

Читайте также:

Новости Украины: съемочная группа ТСН отправилась в Израиль за благодатным огнем