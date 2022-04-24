В Украину привезли Благодатный огонь нетрадиционным путем: почему это исторический момент

Волынь первой в Украине встретила Благодатный огонь.
В Украину прибыл Благодатный огонь.
Об этом сообщает ИА "Волынские новости" в Telegram-канале.
Это событие во многом историческое: ежегодно огонь доставляют из Храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, однако из-за войны его привезли в Украину по суше.
В Украине огонь встретила делегация во главе с Митрополитом Луцким и Волынским Михаилом.
"Христос Воскрес!", – поздравил собравшихся Михаил, получив огонь.
Затем его в сопровождении патрульной полиции доставят в храмы области, чтобы волыняне могли принести в свои дома. Также патрульные из Киевщины увезли огонь дальше по Украине.
Напомним, что церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят в Великую Субботу перед Пасхой греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.
Вынос Благодатного огня символизирует воскресение Иисуса Христа. После восхождения огонь по традиции передадут верующим и представителям христианских конфессий, которые развезут его по миру.
По преданию, если свет не взойдет – это значит конец света. В этом году чудо произошло.
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