В Украину привезут посмертную маску Симона Петлюры: где она хранилась
Уникальные артефакты, связанные с проводником УНР Симоном Петлюрой, возвращаются в Украину из Канады.
Посмертная маска и печатная машинка Симона Петлюры направляются в Киев из Канады. Эти важные исторические артефакты, принадлежащие проводнику освободительной борьбы 1917-1921 годов, уже находятся в Украине и проходят растаможки.
Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос во время круглого стола в «Укринформе», посвященного 105-й годовщине битвы под Варшавой.
«У нас уже пересек границу груз очень важный. Он направляется в Киев из Канады, и в этом грузе находится печатная машинка, которой пользовался Петлюра… И посмертная маска Петлюры с машинкой уже пересекла границу. Она будет скоро на таможне. Мы хотим сделать вместе с нашим Департаментом защиты культурного наследия хороший исторический проект», — сказал Наджос.
Замминистра рассказал, что эти исторические находки были обнаружены в Канаде и сохранены украинской диаспорой. Всего их насчитывается около четырех тысяч.
Этот архив, созданный эмигрантами после потери Украины государственности, содержит редкие артефакты.
Как рассказал заместитель министра, перед отправкой исторических находок в Канаду выезжали украинские специалисты, проведшие описание и фиксацию.
«Мы планируем, возможно, уже в начале сентября сделать эту общую историю публичной», — добавил Наджос.
Справка:
Симон Петлюра — это украинский государственный, военный и политический деятель. Он был генеральным секретарем по военным делам в Центральной Раде (1917), главным атаманом войск Украинской Народной Республики (УНР) и руководителем Директории УНР в 1919-1920 годах.
В 1926 году Петлюра была расстреляна в Париже. Ряд исследований историков указывают на то, что к убийству были причастны советские спецслужбы.
Ранее в Киево-Печерской лавре представили уникальную саблю середины XVIII века. Это оружие предназначалось для боя, а для сохранения памяти о ключевых исторических событиях.
