В Украину привезут посмертную маску Симона Петлюры: где она хранилась

Симон Петлюра

Посмертная маска и печатная машинка Симона Петлюры направляются в Киев из Канады. Эти важные исторические артефакты, принадлежащие проводнику освободительной борьбы 1917-1921 годов, уже находятся в Украине и проходят растаможки.

Об этом сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос во время круглого стола в «Укринформе», посвященного 105-й годовщине битвы под Варшавой.

«У нас уже пересек границу груз очень важный. Он направляется в Киев из Канады, и в этом грузе находится печатная машинка, которой пользовался Петлюра… И посмертная маска Петлюры с машинкой уже пересекла границу. Она будет скоро на таможне. Мы хотим сделать вместе с нашим Департаментом защиты культурного наследия хороший исторический проект», — сказал Наджос.

Замминистра рассказал, что эти исторические находки были обнаружены в Канаде и сохранены украинской диаспорой. Всего их насчитывается около четырех тысяч.

Этот архив, созданный эмигрантами после потери Украины государственности, содержит редкие артефакты.

Как рассказал заместитель министра, перед отправкой исторических находок в Канаду выезжали украинские специалисты, проведшие описание и фиксацию.

«Мы планируем, возможно, уже в начале сентября сделать эту общую историю публичной», — добавил Наджос.

Справка:

Симон Петлюра — это украинский государственный, военный и политический деятель. Он был генеральным секретарем по военным делам в Центральной Раде (1917), главным атаманом войск Украинской Народной Республики (УНР) и руководителем Директории УНР в 1919-1920 годах.

В 1926 году Петлюра была расстреляна в Париже. Ряд исследований историков указывают на то, что к убийству были причастны советские спецслужбы.

Ранее в Киево-Печерской лавре представили уникальную саблю середины XVIII века. Это оружие предназначалось для боя, а для сохранения памяти о ключевых исторических событиях.

