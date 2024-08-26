В Украину пытались ввезти Рorsche Cayenne под видом гуманитарного груза.

Об этом сообщила Львовская таможня.

В пункт пропуска "Грушев – Будомеж" прибыло транспортное средство под управлением гражданина Украины, перемещавшего на лафете автомобиль люкс-класса Porsche Cayenne.

В Украину пытались ввезти Рorsche Cayenne под видом гуманитарного груза / Фото: Львівська митниця/Facebook

Согласно товаросопроводительным документам, отправителем авто значилась одна из немецких компаний, получателем – благотворительная организация с Киевщины.

В Украину пытались ввезти Рorsche Cayenne под видом гуманитарного груза / Фото: Львівська митниця/Facebook

Однако при проверке законности перемещения товара работники таможни установили, что немецкая фирма не отправляла в Украину никаких гуманитарных грузов.

В Украину пытались ввезти Рorsche Cayenne под видом гуманитарного груза / Фото: Львівська митниця/Facebook

В то же время стало известно, что руководитель благотворительного фонда подала таможенным органам декларацию о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, однако она содержит ложные сведения о доноре автомобиля.

По этому факту работники таможни составили админпротокол, согласно ч.1 ст. 483 (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) ТКУ.

Автомобиль временно изъят, вскоре дело будет рассматриваться в суде. Уведомление об этом факте таможенники направили в правоохранительные органы.

Напомним, у родственников львовских таможенников обнаружили элитную недвижимость, дорогую землю и другие предметы роскоши. Пока их близкие работают на государственной службе, эти родственники щедро делятся с ними своим имуществом. Бессрочно и бесплатно обеспечивая таможенников легковушками, квартирами и домами.

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