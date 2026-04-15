В Украину резко возвращается тепло: где пригреет до +19°

В четверг, 16 апреля, в Украине станет теплее, ночные заморозки отступили. Местами пригреет до 19°, но в некоторых регионах будет дождь.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

«Погоду без осадков в большинстве областей будет определять поле высокого давления. Впрочем, на западные и северные области повлияет атмосферный фронт. Местами там ожидается дождь.

Что касается температурного режима в течение суток, то ночью ожидаем значение температуры в пределах от 3° до 8° тепла. Днем столбики термометров будут достигать 14-19° тепла.

Прогноз погоды в Украине на сутки 16 апреля. / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице 16 апреля в Киеве ожидается переменная облачность. Ночью осадки не прогнозируются. Днем будет идти дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью прогнозируют +6-8°. Днем температура воздуха поднимется до +16-18°С. В Киевской области ночью будет 3-8°, а днем 14-19°.

Напомним, начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань заявил, что Украину скуют новые заморозки. В страну поступают холодные арктические воздушные массы. Это приведет к резким температурным колебаниям.

Синоптики предупреждает, что период ночных заморозков может затянуться вплоть до конца мая, аграриям и садоводам советуют быть особенно внимательными.