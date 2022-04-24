В Украину с официальным визитом прибыли госсекретарь США и глава Пентагона

В Украину с официальным визитом прибыли госсекретарь США и глава Пентагона

Вечером 24 апреля в Украину с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны государства Ллойд Остин.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинский президент Украины Владимир Зеленский принял американских высокопоставленных чиновников у себя и сейчас они проводят переговоры по оказанию военной помощи Украине.

Об этом он сообщил во время эфира у российского адвоката и правозащитника Марка Фейгина в воскресенье, 24 апреля.

"Просто сейчас в Киеве. Они разговаривают с президентом. Возможно, что-то решится в этом плане (о разблокировке Мариуполя – ред.). Ну, предложить на что-то поменяться. Или показать последствия, если "нет". Всегда же есть куда нажать", – сказал он.

Напомним, о визите чиновников США анонсировал 23 апреля президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с иностранными и украинскими журналистами.

"К нам завтра приезжают люди из США. У меня будет встреча с министром обороны и госсекретарем. Будем ожидать, когда безопасность позволит и президенту США приехать и поддержать украинский народ", — сказал Зеленский.

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