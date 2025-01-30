В Украину скоро могут вернуться отключения света: когда и почему

Антициклон с арктическим холодом надвигается на Украину, что может привести к дефициту энергосистемы.

В Украине могут быть снова введены стабилизационные графики отключений света, поскольку в феврале ожидается похолодание.

Об этом сообщил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев в комментарии "Телеграфу".

Игнатьев отметил, что в Киеве сейчас настолько теплая погода, что среди зимы начали цвести весенние растения.

"Сегодня в Киеве расцвела сакура – ​​причина тому: возобновление вегетации растений вследствие теплой зимы с температурами днем ​​до +8 градусов С. Но это не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдаются на нашей планете. За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность снизилась в среднем на месяц. Это связано с повышением концентрации парниковых газов в атмосфере земли. Это ослабляет активность антарктических воздушных масс, которые становятся теплее и медленнее", — говорит он.

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Игнатьев подчеркнул, что сейчас месяц, когда из Атлантики приходят теплые и умеренно влажные циклоны, которые несут тепло и туман к нам зимой.

"Сейчас такая воздушная масса в центральной Европе смешалась с горячим сухим воздухом из Сахары. Именно поэтому в Украине сейчас так тепло и цветут сакуры. И главное, мы экономим электроэнергию и нет стабилизационных ограничений потребителей — "отключений света", — добавил он.

Специалист объяснил, что сейчас над Алеутским минимумом (самой холодной точкой Земли) формируется антициклон с надвигающимся на Украину арктическим холодом.

"С 5 февраля прогнозируются морозы до -16 градусов. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до -10 градусов. Низкие температуры воздуха, в свою очередь, приводят к дефицита в энергосистеме", – отметил он.

Игнатьев напомнил, что за последние три года доказано в Украине: при снижении средних температур до -5 градусов в энергосистеме потенциально возникает дефицит в пиковые часы (утро и вечер) на уровне 2 ГВт часов. "Пока что технически этот дефицит мы можем покрыть на уровне 2,1 ГВт часов, но при наличии этой электроэнергии у наших европейских соседей", — уточнил специалист.

Глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики подчеркнул, что при среднесуточных температурах в 10 градусов дефицит в пиковые часы потенциально может составлять до 4 ГВт часа.

"Поэтому, вероятно, это заставит диспетчера вводить утренние и вечерние стабилизационные отключения", — резюмировал Станислав Игнатьев.

Напомним, в начале февраля Украина вернется к более зимнему характеру погоды, придут и морозы.

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