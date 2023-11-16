В Украину следует большая партия САУ "Gepard" из Иордании: что известно

Снятые с обихода голландские военные зенитные установки направляются в Украину для борьбы с российскими беспилотниками.

Зенитная установка Cheetah PRTL (Гепард), которая использовалась голландскими военными, обретет новую жизнь. Эти пушки, проданные голландскими военными Иордании, теперь планируют развернуть в Украине для борьбы с российскими беспилотниками.

Об этом пишет NL Times со ссылкой на De Telegraaf.

Зенитные пушки, разработанные немцами, были встроены в голландские вооруженные силы в 1970-х годах. Голландские войска оснастили их своим радаром. Однако с 2006 года прекратили использование этих установок, поскольку они больше не считались необходимыми для тех типов конфликтов, в которых участвовали Нидерланды. Они начали продавать их Иордании в 2013 году, завершив продажу последних единиц в 2016 году.

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Этим летом Министерство обороны США разместило заказ на сумму примерно 110 миллионов евро компании, закупающей эти устройства в Иордании. Зенитные пушки обретут новую жизнь в Украине, подтвердили источники De Telegraaf.

Зенитная система, оснащенная двумя огневыми установками со скоростью 550 выстрелов в минуту, изначально разрабатывалась для наведения самолетов и вертолетов на расстоянии до четырех километров. Однако впоследствии она доказала эффективность и против беспилотников.

Издание пишет, что Россия использует стратегию сочетания дальних ракетных атак со стаей беспилотников, вводящей в заблуждение радиолокационные системы Украины. Эта тактика сопровождается запуском ракет по беспилотникам. Cheetah (Гепард), являясь относительно экономически эффективным, играют решающую роль в перехвате этих беспилотников. Это позволит использовать более дорогие системы, в частности, Patriot, для сбивания ракет.

Следует отметить, что установка Cheetah является нидерландским названием немецкого "Gepard". Ранее Германия поставила в Украину 30 таких САУ. Украинские военнослужащие выразили свое восхищение техникой и заявили, что это идеальное оружие против беспилотников.

Напомним, главный демократ в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит заявил, что Конгресс США должен принять помощь Украине "через недели, а не месяцы". Иначе украинцы окажутся в очень опасном положении.

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