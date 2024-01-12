Во время визита в Украину Стефан Сежурне встретится с президентом Владимиром Зеленским.

В Украину направляется новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. В ходе рабочей поездки он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Как отмечается, во время визита в Украину Стефан Сежурне встретится с президентом Владимиром Зеленским. Сама же встреча планировалась еще раньше – когда французский МИД возглавляла Катрин Колонна. Однако из-за стремительных перестановок во французском правительстве вместо нее на встрече будет уже Сежурне.

В то же время, когда именно прибудет в наше государство министр – не уточняется.

Напомним, что новый документ между Лондоном и Киевом охватывает сферы от информационной и кибербезопасности до милитарного сотрудничества.

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