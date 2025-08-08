На Украину снова надвигается жара: синоптик назвал даты

Жара. / © УНИАН

Уже в выходные, 9-10 августа, в Украину придет жара из Европы. В субботу и воскресенье погодные условия определит антициклон Ines.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на Метеопрог .

"Ожидается устойчивая и относительно спокойная погода с комфортными температурными показателями и слабым ветром, а также повышенным атмосферным давлением. Жара начнет постепенно усиливаться только на крайнем юге Украины и на Закарпатье, куда будет поступать жаркий воздух из стран южной Европы", — рассказал синоптик.

Погода 9 августа

В западных и центральных областях осадков не ожидается. Лишь днем в Карпатах возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +12…+18°С. Днем от +23°С на западе и от +28°С в центре.

На севере ночью и утром местами прогнозируют небольшие кратковременные дожди и даже грозы, но днем без осадков. Ночью столбики термометров покажут +13...+18°С, а днем — до 28°С тепла.

В южных и восточных районах ожидается жаркая и сухая погода. Температура воздуха в ночные часы прогнозируется от 13°С тепла. Днем на востоке ожидают +27...+32°С, а на юге +31...+36°С.

Погода 10 августа

В западных регионах преобладает сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью столбики термометров покажут +12...+17°С. Днем до 32°С тепла. На Закарпатье воздух прогреется до +36°С.

В северных и центральных областях ожидается без осадков. Температура воздуха в ночное время составит +12...+18°С, а в дневные часы +25...+32°С.

В южной части продлится период сухой и жаркой погоды. Ночью прогнозируют +16...+21°С, а днем +29...+34°С.

На востоке прогнозируется сухая погода, без осадков. Однако температурные показатели будут несколько ниже: ночью +12…+17°С, а днем +25…+30°С.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что Украину ждут три бабьих лета в октябре, ноябре и даже в декабре, когда температура повысится до +10°.

Так, первое "бабье лето" будет непродолжительным и ждать его нужно в начале октября. В начале ноября ожидается продолжение "бабьего лета", которое перейдет с октября. В конце второй декады декабря придет потепление, в третьей декаде вообще днем постоянно будет плюс.