В Украину снова идут дожди и грозы: прогноз погоды на 6 и 7 июня

Днем столбики термометров покажут не выше 26 градусов.

В воскресенье, 6 июня, в Украину переместится циклон и почти всю следующую неделю погода будет неустойчивой и влажной. Периодически местами будут идти дожди с грозами.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха в воскресенье и понедельник, 6 и 7 июня, существенно не изменится, будет умеренно тепло, сильной жары не ожидается. Ночью 8-14 градусов, днем 17-23 градуса, в западных и южных областях до 26 градусов.

Ветер северо-западный, в юго-восточной части — юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 6 июня местами небольшой дождь. Днем 7 июня умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем 20-22 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 6 июня 2021 года / Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Украине на 7 июня 2021 года / Укргидрометцентр

Раньше Укргидрометцентр обнародовал официальный прогноз погоды на июнь. В этом году первый месяц лета будет на один-полтора градуса теплее, чем предыдущие.

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