В Украину снова идут дожди и грозы: прогноз погоды на 6 и 7 июня

Днем столбики термометров покажут не выше 26 градусов.
В воскресенье, 6 июня, в Украину переместится циклон и почти всю следующую неделю погода будет неустойчивой и влажной. Периодически местами будут идти дожди с грозами.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Температура воздуха в воскресенье и понедельник, 6 и 7 июня, существенно не изменится, будет умеренно тепло, сильной жары не ожидается. Ночью 8-14 градусов, днем 17-23 градуса, в западных и южных областях до 26 градусов.
Ветер северо-западный, в юго-восточной части — юго-западный, 7-12 м/с.
В Киеве 6 июня местами небольшой дождь. Днем 7 июня умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-14 градусов, днем 20-22 градуса.
Раньше Укргидрометцентр обнародовал официальный прогноз погоды на июнь. В этом году первый месяц лета будет на один-полтора градуса теплее, чем предыдущие.