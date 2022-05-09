В Украину снова идут заморозки: в каких регионах и когда ждать холодных ночей

В Украину снова идут заморозки: в каких регионах и когда ждать холодных ночей

Ночью 10 и 11 мая в Украине, кроме большинства западных и южных областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

Синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Заморозки 10-11 мая также ожидаются в Киевской области. Однако в Киеве ночных заморозков в эти дни не будет. В то же время, в Киеве и области 10-12 мая днем будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также пожарная опасность 10-12 мая будет преобладать почти по всей стране, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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