В Украину снова надвигается похолодание: когда и в каких регионах снизится температура

Похолодание продержится несколько дней.

В Украину снова идет похолодание, которое будет сопровождаться еще и грозовыми дождями.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, в воскресенье, 13 июня, в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской областях ожидается снижение температуры воздуха до +16+20 градусов.

На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей днем ожидается +20+26 градусов.

В Киеве в воскресенье также посвежеет. "Воскресенье. Дождь, гроза. Снижение температуры воздуха до +19 градусов", — отмечает Наталья Диденко.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в первый месяц лета 2021 года будут близкой к климатической норме, но некоторые регионы ожидают жару в +39 градусов.

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