На Украину снова надвигаются сильные заморозки: где и когда существенно опустится температура

Заморозки / © Associated Press

Реклама

В Украину снова вернулось похолодание. Заморозки на почве и воздухе ожидаются во многих областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Синоптики предупреждают об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине в течение нескольких дней.

Реклама

«Заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям», — отмечают в Укргидрометцентре.

Заморозки в Украине

Ночью 19 апреля на севере, а также 20 апреля в северных, восточных и большинстве центральных областей ожидаются заморозки на поверхности почвы 0…-3°. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр

В то же время ІІ уровень опасности (оранжевый) объявлен на понедельник, 20 апреля. В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях в воздухе заморозки 0…-3°.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях в Украине / © Укргидрометцентр

Похолодание в Украине

Уже в последующие дни Украину накроет новое похолодание из-за удара циклонов. Циклонические вихри над Беларусью и Турцией принесут кратковременные дожди, иногда с грозами. Синоптик Виталий Постригань подчеркнул, что с усиленным ветром будет поступать сухой арктический воздух.

Реклама

В Поминальное воскресенье в Украину придет еще одна волна холода. Усилится ветер, местами возможны небольшие дожди, а температура снизится до +2…+7° ночью и +10…+15° — днем.