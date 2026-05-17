В Украину новой волной сует ненастье: синоптикиня предупредила, где ожидать грозы и дожди

Погода в Украине на понедельник 18 мая / © УНИАН

В понедельник, 18 мая, большинство областей зальют кратковременные дожди с грозами, однако температура воздуха местами прогреется до +25 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, понедельник начнется в Украине достаточно теплой погодой с температурой воздуха +20+24 градуса.

Немного прохладнее будет немного на западе, +18+20. Самой высокой ожидается температура воздуха в Луганской, Харьковской и Сумской областях, днем +22+25 градусов.

Где ждать дождей

Синоптики не предупреждают, что зонтики понадобятся почти всем украинцам. Кратковременные дожди, которые будут переходить в грозы, пройдут практически по всей территории страны, кроме северо-востока Украины.

Погода в Киеве

В Киеве в понедельник ожидается дождь, возможна гроза, днем около +20 градусов.

Чего ждать от погоды дальше?

По словам Диденко, в ближайшие дни температура воздуха в Украине продолжит повышаться. Впрочем, зонтики прятать рано.

«Грозовые дожди остаются на хозяйстве — май такое любит», — резюмировала синопт.

