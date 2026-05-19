В Украину снова сует резкое похолодание: синоптик ошарашила прогнозом

В Украине прогнозируют заметное изменение погодных условий в ближайшее время. Синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха на несколько градусов.

Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Голеня, начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра.

Украинцы обсуждают информацию о том, что к концу мая вроде бы ожидается достаточно ощутимое похолодание. В частности, появились предположения, что на западе страны столбики термометров могут не подняться выше отметки плюс 10 градусов.

Однако представитель Укргидрометцентра уточнила, при каких именно условиях возможны такие показатели. По ее словам, подобная температура может быть только ночью.

Будет ли наблюдаться тенденция к похолоданию

В целом по всей территории страны синоптическая ситуация начнет демонстрировать постепенное снижение температурного фона, так что жаркой погоды в ближайшие дни ждать не стоит.

«Если говорить о следующей неделе, есть тенденция к тому, что будет снижение температуры. Пока что — на 3-5 градусов», — заявила Голеня.

Эксперт также добавила, что ближе к соответствующим датам информация об изменении погодных условий будет более четкой и подробной.

Напомним, Диденко также предупреждала о неустойчивой погоде в Украине в ближайшие дни. Из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве регионов ожидаются кратковременные дожди, грозы, локальные ливни и возможные шквалы.

Температура воздуха днем будет преимущественно держаться в пределах +21…+25 градусов, а в отдельных регионах востока и юга — до +28. В конце недели синоптики прогнозируют постепенное понижение температуры, однако дождливая погода сохранится.

Однако ранее мы писали о том, что жара уже подбирается к границам Украины. Количество жарких дней, когда температура превышает +30°C, в некоторых регионах существенно превышает климатическую норму. Если раньше таких дней за лето могло быть меньше десяти, то в отдельные годы их фиксировали до тридцати.

