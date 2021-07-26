В Украину снова вернулась жара: какие регионы прогреются больше всего

Днем температура воздуха будет подниматься выше 30-33°.
В Украину снова возвращается жара. В течение недели жаркими обещают быть Юг и Восток Украины, а также Днепр с районами, свежее воздух будет в западных областях.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"27 июля, во вторник, максимальная температура воздуха составит +28+33 градуса. Лютых кусючих +37+39 не видно, однако +30+33 также попекут людей, траву и деревья", — написала она.
Касательно осадков, то по прогнозу Диденко, дожди ожидаются лишь в западной части страны, а также коснутся Винницкой и Житомирской областей. Остальные территории Украины будет принадлежать к сухой погоде.
В Киев 27 июля предполагается около +30 градусов. Дождь маловероятен.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.