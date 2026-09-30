В Украину снова вернулись отключения света: где и когда не будет электричества 1 октября

Отключение света 1 октября / © ТСН

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Праздник Покрова 1 октября украинцы встретят с графиками отключений. В Украину возвращаются отключение света — завтра, 1 октября, в некоторых регионах не будет электричества.

Об этом передает «Укрэнерго».

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«В связи со сложной ситуацией в энергосистеме — завтра, 1 октября, в отдельных регионах Украины вынуждены будут применяться меры ограничения потребления», — предупредили в «Укрэнерго».

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Графики почасовых отключений для бизнеса

08:00 — 21:00 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса

Отключение для бытовых потребителей

08:00 — 11:00 и 16:00 — 21:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом 0,5 очереди)

Причина введения ограничений — последствия российских атак на энергообъекты.

Впрочем, применение и объем ограничений в течение суток может измениться. Поэтому Укрэнерго призывает потребителей следить за информацией. Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Украинцев просят потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.

Напомним, премьер-министр Сергей Корецкий предупредил, что Россия перешла к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины.

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Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры утром 30 сентября новые отключения света зафиксировали в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Киевской областях, а также в столице.

В частности, 30 сентября, российская армия нанесла удар по генерирующему оборудованию Трипольской ТЭС в Киевской области.

ТСН. ua собрал все, что известно о сегодняшних ударах врага по энергетике.

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