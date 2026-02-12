В Украину сует новый циклон: синоптикиня предупредила об опасности

Прогноз погоды / © ТСН

Конец рабочей недели в Украине отметится оттепелью с туманами и повышенной влажностью, однако уже через несколько дней погода кардинально изменится. На страну надвигается активный циклон, который принесет штормовой ветер и осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 13 февраля, погода будет преимущественно облачной и влажной. Большая вероятность осадков в виде дождя ожидается в южной части, восточных и западных областях. Дождь будет способствовать быстрому таянию льда и снега.

На остальной территории существенных осадков не предполагается, однако ситуацию на дорогах будут усугублять густые туманы. Водителям советуют быть максимально осторожными из-за низкой видимости и соблюдать безопасную дистанцию.

Какая будет температура 13 февраля

Ночью от -2 до +3 градусов.

Днем: ожидается +2…+5 градусов.

Юг: воздух прогреется до +5…+9 градусов.

Крым: прогнозируется настоящее весеннее тепло — +10… +15 градусов.

Из-за интенсивного потепления спасатели и синоптики предупреждают о ряде опасностей, а именно, падении сосулек и оползнях снежных массивов с крыш домов, Образование луж, под которыми может маскироваться лед. Также ледоход и размывание прорубей на водоемах (рыбакам категорически не рекомендуется выходить на лед).

А в Карпатах сохраняется лавинная опасность.

Какая будет погода в Киеве

В столице 13 февраля ожидается облачная погода с туманами. Столбики термометров днем поднимутся до отметки около +4 градусов.

«15-16 февраля в Украину, по предварительным прогнозам, переместится активный циклон с юго-запада, который приведет к резкому усложнению погодных условий: дождь с переходом в мокрый снег и снег, сильные осадки, налипание мокрого снега, штормовой ветер», — говорится в сообщении.

Уже с 16 по 18 февраля ожидается кратковременное похолодание. Граждан призывают следить за обновлениями прогнозов и штормовыми предупреждениями.

Напомним, сегодня, 12 февраля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных и северных регионах возможны небольшие дожди, местами ночью с мокрым снегом, в то время как на большинстве территории осадки не прогнозируются.

На дорогах, за исключением южных областей, возможно местами обледенения, а ветер южный, 7–12 м/с, в Карпатах днем порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 3° теплых до 2° мороза, на Левобережье от 1 до 6° мороза. Днем по стране ожидается от 0 до 5° тепла, в Закарпатье и на юге — до 3-8°. В восточных областях ночью будет холоднее — 8–13° мороза, днем около 0°.

В Киеве и области прогнозируется облачная погода с прояснениями, возможным небольшим дождем и мокрым снегом ночью. На дорогах столицы и региона ожидается гололедица. Температура ночью около 0°, днем — 1–3° тепла, а в области ночью возможны колебания от 3° тепла до 2° мороза, днем от 0 до 5°.