В Украину сует осенняя прохлада: как изменится погода в понедельник, 9 сентября

В некоторых регионах ожидается дождь.
Неделя в Украине начнется комфортной температурой воздуха. В большинстве областей в течение дня в понедельник, 9 сентября, ожидается +23+28 градусов.
Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
Прохладнее будет в Полтавской, Сумской, частично Черкасской и Киевской, здесь местами +18 +22 градуса.
Антициклональный характер погоды удержится, 9 сентября в большинстве областей будет преобладать сухая погода.
Однако на юге и в центральных областях Украины иногда возможны локальные дожди.
В Киеве в понедельник дожди не ожидаются. Столбики термометров будут колебаться около +25 градусов.
В середине недели в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до умеренной жары, только в западных областях в ближайшие дни будет прохладно, местами ниже +20 градусов.
Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет осеннее похолодание.
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