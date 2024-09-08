В Украину сует осенняя прохлада: как изменится погода в понедельник, 9 сентября

Неделя в Украине начнется комфортной температурой воздуха. В большинстве областей в течение дня в понедельник, 9 сентября, ожидается +23+28 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Прохладнее будет в Полтавской, Сумской, частично Черкасской и Киевской, здесь местами +18 +22 градуса.

Антициклональный характер погоды удержится, 9 сентября в большинстве областей будет преобладать сухая погода.

Однако на юге и в центральных областях Украины иногда возможны локальные дожди.

В Киеве в понедельник дожди не ожидаются. Столбики термометров будут колебаться около +25 градусов.

В середине недели в большинстве областей Украины температура воздуха повысится до умеренной жары, только в западных областях в ближайшие дни будет прохладно, местами ниже +20 градусов.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет осеннее похолодание.

Будут ли осадки и похолодание? А что со светом? Какая погода на этой неделе