В Украину сует тепловой купол из Сахары: синоптик назвал дату жары до +35°

Жара / © Pixabay

Реклама

Уже в начале августа на Украине ожидается новая волна жары. По прогнозу начальника Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя, причиной станет так называемый тепловой купол, который принесет раскаленный воздух из Сахары.

Об этом Виталий Постригань рассказал в комментарии «Телеграфу».

Реклама

По словам синоптика, этим летом понятие «тепловой купол» все чаще используют европейские центры прогнозирования из-за роста количества продолжительных волн жары.

Реклама

«Для лучшего восприятия и простыми словами это ситуация, когда мощный малоподвижный антициклон длительное время удерживает горячий воздух над одной территорией», — пояснил Постригань.

Он отметил, что температура более +35° уже не редкость для Украины. Абсолютный рекорд составляет +42, его зафиксировали в Луганске 12 августа 2010 года.

Почему волны жары становятся все сильнее

По словам Виталия Постриганя, Европа остается континентом, который нагревается быстрее всего в мире.

«Рекорды стали обычным явлением. Периоды аномальной жары становятся продолжительнее и значительно участились за последние 30-40 лет. К примеру, в центральных регионах Украины количество случаев сильной жары +35 и выше в августе увеличилось с 9 до 13 или на 70%», — отметил синоптик.

Реклама

Он добавил, что подобные выводы подтверждают последние исследования Всемирной метеорологической организации и Службы изменения климата Copernicus.

Когда в Украину придет жара

По прогнозу синоптика, 29-30 июля в Украине еще сохранится комфортная погода.

«Украина будет находиться на северо-восточной периферии антициклона, поэтому северные ветры будут приносить свежий атлантический воздух», — пояснил Постригань.

В этот период температура ночью будет 11–16°, а днем — 22–27°. Впрочем, уже 31 июля погодная ситуация станет меняться.

Реклама

«В средней тропосфере, на высоте 3–8 км, усилится влияние высотного антициклона с юго-запада Европы. При такой конфигурации атмосферы в Украину начнется поступление субтропического воздуха», — сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра.

По его словам, в конце недели температура поднимется до 30-34 градусов. В первые выходные августа жара только усилится. Ночью ожидается 19-21 °, днем — 32-34 °, а местами воздух прогреется до +35 °.

«По оценкам ведущих мировых прогностических центров, сухая жаркая погода сохранится по меньшей мере до 5 августа, а первая декада августа может оказаться самой жаркой летом. О продолжительности сверхгорячего периода или о ослаблении жары говорить очень рано. Пока готовимся к высоким градусам», — подытожил Постригань.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, ранее мы писали, что 29 июля в Украине ожидается резкое изменение погоды: большинство территории окажется под влиянием антициклона, поэтому дождей станет меньше, однако в восточных областях и Сумской области прогнозируют грозы. Синоптикиня Наталья Диденко также предупредила о высокой пожарной опасности в регионах, где сохранится жаркая и сухая погода. В конце июля и начале августа температура снова начнет расти, и страну накроет новая волна жары.

К слову, синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о сильной жаре, которая охватит Украину в первые дни августа. По его прогнозу ожидается до +38 °C. В воскресенье 2 августа ожидается солнечная и сухая погода на большей части территории страны. Температура воздуха в северо-восточных областях составит +24…+29 °C. На остальной территории жара усилится до +31…+36 °C, в Закарпатье местами +38 °C.

Новости партнеров