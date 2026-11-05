В Украину надвигается циклон с мокрым снегом и морозами: вернется ли тепло в ноябре

Погода в Украине 6-7 ноября: арктический циклон принесет дождь, мокрый снег и морозы / © ТСН

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В Украине в ближайшие дни существенно изменится погода. После первых ночных морозов страну накроет циклон, который принесет холодный воздух с севера, дожди и местами мокрый снег.

Какая будет погода в ближайшие дни, рассказал синоптик, руководитель Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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По словам синоптика, в настоящее время погодные условия в Украине полностью зависят от воздушных масс. Благодаря потоку холодного воздуха с севера Скандинавии метеостанции уже зарегистрировали первые ночные морозы. Холоднее всего было на Ровенщине, где в Дубно температура упала до -4,9°, а в Черкасской области (в Жашкове) столбики термометров опустились до -1,2°.

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Прогноз погоды на пятницу и субботу, 6-7 ноября

Однако уже в пятницу 6 ноября ожидается очередной перелом в синоптической ситуации.

«Масштабная циклоническая система охватит территорию от Баренцева до Черного моря. В ее пределах уже сформировался небольшой, но активный циклон, который будет быстро перемещаться с севера на юг. Откроется путь для арктического вторжения», — предупредил Постригань.

Поэтому в течение суток 6 ноября ожидается ветер северных направлений и дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха удерживается в пределах +1…+6°C. В ночь на субботу, 7 ноября, также возможен снег, но продолжительного снежного покрова он не образует.

Изменение погоды, а именно колебания температуры воздуха, атмосферного давления, усиление ветра могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, говорит синоптик.

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Какая будет погода дальше

В субботу и воскресенье синоптическую ситуацию возьмет под контроль антициклон Klaus из Великобритании. Осадки прекратятся, появится больше солнца, но ночные морозы усилятся.

Ночные температуры: от 0 до -5°C;

Дневные температуры: от +1° до +6°C;

Среднесуточная температура снизится до показателей второй половины ноября — в пределах +1…+3°C.

По предварительным прогнозам, в конце следующей недели (в середине ноября) возможно небольшое повышение температуры. Впрочем, аномального тепла ждать не стоит — общая тенденция к сезонному похолоданию сохраняется.

«На аномальное тепло, которое мы получали в октябре, не рассчитываем. Тенденция к сезонному понижению температуры сохраняется, впереди все же зима», — подытожил Виталий Постригань.

Напомним, 5 ноября в Украину пришла настоящая зима с морозами до -6 градусов и снегом на высокогорье Карпат.

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