В Украину сунет адская жара до +36: синоптик назвал точную дату

Погода в Украине резко изменится / © pexels.com

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Аномальная жара возвращается в Украину. После 17 июля температура поднимется до +36.

Об этом в комментарии «Телеграфу» рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

По его данным, с 17 по 20 июля ожидается сильная жара. Днем будет до +28…+33 °С днем, а на южной части и на Донбассе местами жара может усилиться до +34…+36 °С. А ночью до +15…+22°С.

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На фоне жаркой погоды 19 и 20 июля в западных, северо-западных и юго-западных регионах Украины пройдут грозовые проливные дожди, местами в сопровождении шквалов и града. На остальной территории страны существенных осадков не предполагается. Ветер в течение прогнозируемого периода ожидается умеренным.

В то же время, в юго-восточных областях в связи с ожидаемой жаркой погодой повысится уровень пожарной опасности в лесных экосистемах.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что после дождей в Украину снова сунет адская жара. В то же время синоптик отметила, что пока невозможно сказать, достигнет ли температура +38…+39°C, однако вероятность того, что воздух прогреется выше +30°C, высока.

Кстати, в Украине в течение недели ожидается умеренно теплая, преимущественно облачная погода с периодическими дождями и грозами. Температурные характеристики будут комфортными.

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