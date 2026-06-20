В Украину сунет адская жара: синоптики рассказали, какой будет погода в воскресенье

Погода в Украине / © ТСН

Реклама

Украина вступает в период астрономического лета. В воскресенье, 21 июня, страна будет отмечать день летнего солнцестояния — время, когда зафиксируют самый длинный день и кратчайшую ночь в году. На фоне того, как Западная Европа накрывает действительно невыносимый аномальный тепловой удар, погода в Украине будет демонстрировать стабильность, хотя в отдельных областях столбики термометров пересекут отметку в плюс 30 градусов.

Какова будет синоптическая ситуация в Киеве и областях Украины и где объявлен высокий уровень опасности, пишет ТСН.ua.

По данным синоптики Наталки Диденко, надвигаются серьезные климатические контрасты на европейском континенте. Уже на следующей неделе Испания, Португалия и Франция будут страдать от экстремальных температур, превышающих сорок градусов. Вместо этого украинцам повезло больше.

Реклама

Погода / © Наталия Диденко / Facebook

«Благословенный климат Украины позволит избежать этого невыносимого зноя с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть побудут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет. 21 июня в Украине везде будет преобладать сухая солнечная очень теплая погода, лишь к вечеру в воскресенье появятся дожди на крайнем западе», — прогнозирует Диденко.

В целом по стране украинский гидрометеорологический центр прогнозирует небольшую облачность и отсутствие осадков с северным ветром на большинстве территорий, который на западе сменится юго-восточной скоростью 5-10 метров в секунду.

Ночью ожидается 12-17 градусов тепла, на юге до плюс 20. Днем воздух прогреется до 24-29 градусов тепла, а на западе и юге местами ударит жара до плюс 30-33 градусов.

Прогноз погоды в Украине / © Укргидрометцентр

Киев и область: идеальные условия для выходного

Для жителей столицы и области день летнего солнцестояния станет идеальным для прогулок на открытом воздухе или отдыха за городом.

Реклама

«В Киеве 21 июня погода будет способствовать отдыху или любому другому виду ваших действенных пожеланий на открытом воздухе — солнышко, без осадков, днем окружающая среда прогреется до +26 градусов», — отмечает Наталья Диденко.

Киевский областной гидрометцентр подтверждает эти данные: по области ночью ожидается 12-17 градусов, днем 24-29 градусов тепла. Непосредственно в пределах столицы ночью температура будет 15-17 градусов, а днем поднимется до плюс 26-28.

Львовщина: аномальное тепло и пожарная тревога

На западе страны синоптическая ситуация несколько сложнее. Кроме того, что дневная температура здесь кое-где достигнет пиковых для страны плюс 30-33 градусов, регион оказался под угрозой масштабных возгораний.

Львовский региональный центр гидрометеорологии уже объявил официальное предупреждение для населения.

Реклама

«21 июня чрезвычайная (5-й класс), местами высокая (4-й класс) пожарная опасность. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — предостерегают специалисты.

Юг и Одесщина: какой будет температура моря

Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей сообщает о максимально благоприятной вдоль всего одесского побережья. На дорогах области видимость будет хорошей, а волнения моря оценивают как легкое.

По Одесской области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура ночью будет 15-20 градусов, днем воздух прогреется до 26-31 градуса тепла.

«По городу Одесса переменная облачность, без осадков. Температура ночью 18-20 °, днем 26-28 °. Температура морской воды составляет 19-20 градусов тепла. Вдоль побережья фиксируются безопасные уровни моря, погодные условия полностью безопасны», — говорится в сообщении.

Реклама

Восточные и центральные области: Днепр, Харьков и Луганщина

В Центральной Украине, в частности, на Днепропетровщине и в самом Днепре, погода будет стабильно теплой и безоблачной. Гидрометцентр прогнозирует переменную облачность, без осадков с северным ветром. Температура по области ночью составит 12-17 градусов, днем столбики покажут 26-31 градус с отметкой плюс. В Днепре ночью ожидается 15-17 градусов тепла, днем — 27-29 градусов.

Сходная синоптическая картина будет наблюдаться на востоке. Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей сообщает, что 21 июня переменная облачность, без существенных осадков, с северным ветром 7-12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 12-17 градусов, днем — 23-28 градусов тепла. В Харькове ночью будет 14-16 градусов, днем — плюс 25-27.

Однако синоптики сразу отмечают, что уже с начала следующей недели погода начнет меняться. Так, 22 июня днем ожидается небольшой кратковременный дождь, а 23 июня регион покроют кратковременные ливни, которые местами будут сопровождаться летними грозами, хотя температура будет продолжаться на уровне 25-30 градусов тепла.

Новости партнеров