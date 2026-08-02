В Украину сунет африканская жара: синоптик сказал, сколько еще будет жарить

В Украину сует еще большая жара / © Associated Press

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Украину накрыла новая волна жары, пришедшая из Африки. В нашей стране столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов Цельсия, а продлится жаркая погода до 7 августа.

Об этом сообщил глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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По словам синоптика, в ближайшие дни в средней и верхней тропосфере (на высоте 8-12 км) над Марокко через Италию в Украину протянется мощный высотный гребень Азорского антициклона.

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Эта система высокого давления создаст «тепловой купол», который прижимает сильно раскаленный воздух к земной поверхности и повышает температуру.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что температурный пик начнется уже с этого воскресенья, 2 августа, и будет содержаться до конца рабочей недели. По ее словам, ослабление жары, ориентировочно, предполагается с 7 августа.

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