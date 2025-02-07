В Украину сунет мощный антициклон: как изменится погода сегодня, 7 февраля

Сегодня, 7 февраля, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, но без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица.

Об этом сообщает "Украинский гидрометеорологический центр".

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке местами с порывами до 15-20 м/с.

"Мощный антициклон охватил большие просторы, обуславливая в Украине дальнейший рост уже и без того высокого атмосферного давления. Поэтому небо местами прояснится, а осадков не прогнозируется, только в Крыму будет падать небольшой снег", — говорится в сообщении.

Температура днем будет колебаться от -3 до +2°С.

В Киевской и столице также будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области будет в пределах -3...+2°С. В Киеве сегодня днем около 0°С.

Ранее синоптики сообщили, надолго ли задержатся в Украине морозы. Больше об этом читайте в новости.

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