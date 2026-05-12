В Украину сунет непогода: где испортится погода 13 мая

В среду, 13 апреля, в Украине будет ощущаться похолодание. Это связано с тем, что территория нашей страны будет пересекать холодный атмосферный фронт.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

13 мая дневная температура воздуха будет от +11 до +16 градусов. Только на востоке и юго-востоке Украины будет сохраняться теплая погода — от +19 до +24 градусов.

«Из-за атмосферного фронта активизируются дожди. Осадки будут преобладать повсюду, разве что в дневные часы в западных областях без существенных осадков, дожди возможны только в Карпатах», — пояснила синоптик.

Завтра ожидается юго-западный ветер, местами может быть порывистым.

Погода в Киеве 13 мая

Завтра в Киеве столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов.

«Дождь в столице более вероятен в ближайшую ночь и завтра утром, а днем дожди вместе с атмосферным фронтом должны были отойти дальше в восточном направлении», — отметила она.

По прогнозу Диденко, потепление ожидается в выходные, но в эти дни также возможны дожди.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшее время погодные условия в Украине будут определяться активными атмосферными фронтами, которые принесут не только майское тепло, но и ветер с грозовыми ливнями.

