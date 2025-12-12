- Дата публикации
-
В Украину сунет похолодание: где ударит мороз и засыпает снегом
В ближайшие дни в Украине ожидается облачная и прохладная погода, в ряде областей умеренные дожди, местами с мокрым снегом.
В ближайшие дни, а именно 13-14 декабря, в Украину придет похолодание. Также снизится температура воздуха.
Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.
«Прогнозирую дождь, кое-где с мокрым снегом. В течение ночи понижение температуры от 6-8° тепла до 1-3° мороза», — отметил он.
Днем, 13 декабря и ночью 14 декабря, атмосфера кратковременно стабилизируется: осадки прекратятся, порывистый ветер стихнет. Температура 0-2° мороза. На дорогах — гололедица.
В воскресенье, 14 декабря, погодные условия ухудшатся. Компактный циклон из Скандинавии будет пересекать Украину, направляясь на юго-восток.
«Арктический холод надолго не задержится, с 16 декабря — очередное потепление», — уточнил он.
