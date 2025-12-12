В Украину сунет похолодание: где ударит мороз и засыпает снегом

Погода испортится / © Associated Press

В ближайшие дни, а именно 13-14 декабря, в Украину придет похолодание. Также снизится температура воздуха.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

«Прогнозирую дождь, кое-где с мокрым снегом. В течение ночи понижение температуры от 6-8° тепла до 1-3° мороза», — отметил он.

Днем, 13 декабря и ночью 14 декабря, атмосфера кратковременно стабилизируется: осадки прекратятся, порывистый ветер стихнет. Температура 0-2° мороза. На дорогах — гололедица.

В воскресенье, 14 декабря, погодные условия ухудшатся. Компактный циклон из Скандинавии будет пересекать Украину, направляясь на юго-восток.

«Арктический холод надолго не задержится, с 16 декабря — очередное потепление», — уточнил он.

