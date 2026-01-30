В Украину сунут аномальные морозы: выдержит ли Киев вторую волну ледяной стихии

Пункт Несокрушимости в Киеве / © Getty Images

На Украину надвигаются аномальные морозы до $-30°C$, что создает критическую нагрузку на поврежденную энергосистему.

Из-за дефицита электричества и тепла, особенно в столице, вопрос автономного выживания в домах становится чрезвычайно острым.

Какая ситуация сложилась в столице и чего ждать украинцам — читайте в материале ТСН.ua.

В Украине ударят сильные морозы

По прогнозам синоптиков, Украину ждут сильные морозыс 1 по 3 февраля, с температурами до -30° C. Объявлен красный уровень опасности. В ночные часы ожидается -20°…-27° C, в некоторых областях, включая Киевскую — до -25° C. Днем будет -15°…-22° C.

В то же время Укргидрометцентр сообщает, что в субботу, 31 января, в Киеве и области значительно похолодает. Ночью ожидается -13°…-17° C мороза, днем — -9°…-14° C. Осадков не будет, но вероятна гололедица.

Синоптики прогнозируют, что в Киеве и области значительно похолодает / © Getty Images

Синоптик Игорь Кибальчич объясняет, что новая волна морозов будет вызвана арктическим воздухом. По его словам, в первой декаде месяца на большинстве территорий ожидаются температуры до -20° C, которые начнут ослабевать после 8-10 февраля, однако на северо-западе холод может держаться дольше.

Осадков будет выше нормы, вероятны снегопады, а в третьей декаде — дожди. Толщина снега местами достигнет 45 см.

На юге уже во второй половине февраля ожидаются плюсовые температуры, тогда как в северных и западных регионах будет на 2-5°C холоднее нормы.

Сложная ситуация в Киеве и области

В Киеве и области сохраняется значительная нехватка электроэнергии, из-за чего энергетики вынуждены применять графики ограничений, сообщает Министерство энергетики. Кроме плановых отключений, в наиболее сложных районах происходят аварийные обесточивания.

Ситуацию усугубляет непогода, которая оставила без света сотни населенных пунктов в нескольких областях Украины, что добавляет нагрузку на ремонтные бригады, которые и так работают на пределе возможностей.

Пункты обогрева на Троещине / © Getty Images

Наиболее критическая ситуация с теплом сложилась на столичной Троещине, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Из-за прицельных ударов по ТЭЦ-6 и другим объектам системы жизнеобеспечения сотни многоэтажек оказались в холоде.

«С сегодняшнего утра к теплоснабжению подключили еще 125 жилых домов. Сейчас остаются без тепла 253 многоэтажки», — написал мэр Киева в Telegram.

Коммунальщики и энергетики работают круглосуточно, постепенно подключая дома к сети, однако большие повреждения оборудования не позволяют сделать это мгновенно. Власти привлекают сотни спецбригад и мобильные генераторы, чтобы запустить насосы и подать воду в батареи хотя бы в части домов.

Кроме холода, для столицы возникла серьезная угроза для городской канализации. Из-за остановки оборудования в некоторых районах зафиксировали повреждения систем водоотведения, что может привести к распространению инфекций.

Санитарные врачи советуют коммунальщикам срочно развернуть сеть биотуалетов во дворах пострадавших кварталов.

Если же морозы станут затяжными, а электроснабжение насосов не удастся стабилизировать, власти рассматривают даже экстремальные сценарии, вплоть до обустройства уличных уборных, как в селах, чтобы не допустить замерзания труб и масштабной экологической

Украине предстоят тяжелые недели

Эксперты прогнозируют, что самый тяжелый этап зимы продлится до 15 февраля, передает «Радио.Свобода». Это связано с тем, что с середины месяца световой день становится длиннее, а солнце поднимается выше.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса, это позволит на полную мощность задействовать солнечные электростанции, которые в Украине хорошо развиты.

Иностранное издание Reuters также отмечает, что следующие несколько недель будут сложными для Украины из-за сильных морозов и критически поврежденной российскими обстрелами энергетики.

Журналисты отмечают, что сейчас общая мощность солнечной энергетики в стране уже превышает 8,5 ГВт, что больше мощности украинских АЭС. Однако пока поврежденная система удовлетворяет лишь около 60% потребностей в электроэнергии.

Будет ли свет в домах несмотря на сильные морозы

В Украине ожидается резкое похолодание до -20°C, что вызывает беспокойство относительно электроснабжения.

Однако эксперт Геннадий Рябцев уверяет, что основную угрозу энергосистеме составляют не низкие температуры, а сопутствующие погодные явления: мокрый снег, шквальный ветер, обледенение линий и ледяной дождь. Именно они часто приводят к физическим повреждениям и масштабным авариям.

Однако эксперт Геннадий Рябцев уверяет, что основную угрозу энергосистеме представляют не низкие температуры, а сопутствующие погодные явления / © Associated Press

«Налипание мокрого снега, метель, обледенение или ледяной дождь — они гораздо вреднее для системы, чем низкая температура», — подчеркнул Геннадий Рябцев.

Морозы же усложняют ситуацию опосредованно, затрудняя работу ремонтных бригад.

Как утеплить квартиру

Основными скрытыми источниками сквозняков часто являются электрические розетки и выключатели. В панельных домах они часто стоят в сквозных отверстиях, соединяясь с холодными межстенными полостями. Для проверки поднесите пламя свечи или тонкую полоску бумаги к розетке.

Для того, чтобы устранить эту проблему, специалисты советуют установить герметичные подрозетники или заполнить полости вокруг коробки негорючим утеплителем (например, минеральной ватой).

Также холодный воздух часто проникает через щели между плинтусами. Обычное крепление плинтуса не герметизирует этот шов.

По словам экспертов, вам нужно снять плинтусы и заполнить щель монтажной пеной или специальным герметиком.

Также сквозняки могут образовываться от отверстий для светильников на потолке (особенно такие проблемы возникают в квартирах на последних этажах). Через них теплый воздух может «убегать» в перекрытия.

Для того, чтобы утеплить свой дом, вам необходимо снять плафон и обработать место крепления светильника термостойким герметиком или негорючим утеплителем.

В холодное время может в вентиляционных каналах может возникать обратная тяга, через которую холодный воздух засасывается в квартиру.

Специалисты советуют не заклеивать вентиляционные решетки, а установить на них обратный клапан, который позволяет воздуху выходить, но не входить.

Как согреться в квартире в условиях блэкаута

Для эффективного сохранения тепла Минздрав и эксперты советуют прежде всего придерживаться принципа многослойности в одежде. Выбирайте свободные вещи из натуральных тканей — хлопка, фланели или шерсти, которые позволяют телу «дышать» и не накапливают влагу. Поскольку больше всего тепла теряется через голову и конечности, обязательно надевайте теплые (но не тесные) носки, а при необходимости — даже тонкую шапку.

Важно правильно подготовить пространство: днем открывайте шторы для доступа солнечного света, а ночью плотно закрывайте их и проверяйте окна на наличие сквозняков.

Для эффективного сохранения тепла Минздрав и эксперты советуют прежде всего придерживаться принципа многослойности в одежде

Чтобы не тратить энергию тела на согревание холодной постели, за 15 минут до сна положите под одеяло грелку или бутылку с горячей водой, завернутую в полотенце. Наполняйте их только на две трети и тщательно проверяйте герметичность крышки.

Поддерживайте организм изнутри: употребляйте горячие супы и чаи, заранее наполняя ими термосы. Не ложитесь спать голодными, ведь еда — это топливо для внутреннего обогрева. При этом категорически избегайте алкоголя, который лишь создает иллюзию тепла, а на самом деле ускоряет охлаждение.

Если чувствуете озноб, сделайте легкую зарядку, чтобы активизировать кровообращение, но избегайте чрезмерного потоотделения, поскольку влажная одежда мгновенно забирает тепло.

Что не следует использовать во время длительных отключений

При полном отсутствии коммуникаций важнейшей задачей является сохранение тепла без риска для жизни. Категорически запрещено использовать для обогрева газовые плиты, поскольку угасание огня из-за перепадов давления приводит к взрывам или отравлению.

Также нельзя устанавливать в многоэтажках дровяные печи (буржуйки) и использовать туристические горелки без надлежащей вентиляции из-за быстрого накопления угарного газа.

Для длительной автономии лучше всего подойдет каталитический газовый обогреватель без открытого пламени или самодельный свечной обогреватель. Последний создается с помощью перевернутых над свечой глиняных горшков, которые аккумулируют тепло и рассеивают его в радиусе рабочей зоны.

Эффективна и термоаккумуляция: раскаленный на уличном костре кирпич можно занести в дом, установив его на огнеупорную подставку.

Если электричество появляется хотя бы на короткое время, используйте керамические панели, которые держат тепло несколько часов после отключения, или аккумуляторные обогреватели.

Самый безопасный способ согреться — создание изолированного пространства. Использование палатки внутри комнаты или сооружение «крепости» из одеял на кровати позволяет удерживать тепло тела в малом объеме воздуха. Дополнительно согреть постель помогут бутылки с горячей водой.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как готовить еду во время отключений света и воды.

