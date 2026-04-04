В Украину суют полярный холод и заморозки: синоптик назвал точную дату резкого похолодания

Заморозки накроют Украину в период цветения абрикосов

Традиционная предпасхальная холодная погода снова возвращается в Украину. После невероятно теплого марта и комфортных выходных на страну надвигается полярный холод.

О резком изменении синоптической ситуации и ее последствиях предупредил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии «Телеграф».

Выходные дни 4 и 5 апреля порадуют украинцев настоящим весенним теплом. Благодаря влиянию Европейского антициклона днем воздух прогреется до 13–18 градусов выше нуля.

Однако уже с понедельника, 6 апреля, погодные условия начнут стремительно и кардинально меняться.

Арктическое вторжение и мокрый снег

Погожий антициклон уступит место активному северному циклону «Rapunzel». Он принесет с собой атмосферные фронты с кратковременными дождями и местами с грозами.

Эти процессы откроют путь для мощного вторжения полярного холода. Температурный фон начнет резко падать.

В период с 7 по 9 апреля в Украине сохранится влажная, холодная и крайне некомфортная погода. Временами будут идти небольшие дожди, которые ночью местами будут переходить в мокрый снег.

Среднесуточная температура откатится к показателям середины марта. Днем столбики термометров покажут скромные 3-8 градусов тепла.

Угроза для урожая

Наибольшую тревогу синоптиков вызывают прогнозируемые ночные температуры. Ожидаются заморозки от 0 до 5 градусов мороза.

Это арктическое вторжение совпадает по времени с самым уязвимым моментом для садоводов — периодом массового цветения абрикосов. Такие морозы способны нанести непоправимый вред деревьям, уже начавшим активную вегетацию.

Эксперты также настоятельно советуют не торопиться с высадкой рассады теплолюбивых культур в открытую почву, ведь риск весенних заморозков обычно сохраняется до конца мая.

Предупреждение об опасных природных явлениях

В эти выходные в Укргидрометцентре объявили желтый уровень опасности из-за сильных заморозков. Ночью 6 апреля на востоке, а также на Сумщине и Полтавщине на поверхности почвы ожидается снижение температуры до 0-3 градусов мороза. Уже на следующую ночь на вторник, 7 апреля, зона заморозков охватит западные, северные, а также Винницкую и Черкасскую области.

Параллельно с температурными качелями страну накроют дожди и угроза подтоплений . По прогнозам метеорологов Наталки Диденко и Игоря Кибальчича, несмотря на солнечное Вербное воскресенье, ветер значительно усилится, а на следующей неделе повсюду будет преобладать холодная погода.

Кроме того, на реках Десна, Снов и Сейм будет продолжаться половодье с затоплением пойм и возможным переливом местных автодорог. Между тем, в Карпатах продолжает содержаться значительная снеголавинная опасность третьего уровня.