В Украину удалось вернуть 11 депортированных в РФ детей и юношей: фото

Среди детей, которые наконец вернулись на Родину, есть воспитанники интерната в Олешках.

Девять украинских детей в возрасте от 13 до 17 лет и 20-летнего юношу с братом удалось вернуть домой в пятницу, 27 сентября. Возвращение прошло в рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Некоторые из детей имеют инвалидность и тяжелые заболевания

Некоторые из детей имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

"Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты. Возвращенные украинцы – из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Некоторые из возвращенных детей в начале полномасштабного российского вторжения в Украину находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии оккупационные власти вывезли их в город Скадовск и в Россию", – рассказал подробности омбудсмен.

Среди детей, которых удалось вернуть, есть воспитанники интерната в Олешках.

Один из ребят, вернувшийся сегодня на родную землю, потерял на фронте отца

Лубинец добавил, что детей удалось воссоединить с семьями при посредничестве Катара.

"Один из ребят, который сегодня вернулся на родную землю, потерял отца, который защищал Украину во время российского вторжения. Некоторые из детей наконец-то за долгое время обнимут родных, которые преданно несут службу в разных структурах Украины. Некоторые – вернулись к дедушке с бабушкой, ведь именно они могут подарить счастливое детство на родной земле", – написал он.

Возвращенные украинцы – из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма

Уполномоченный представитель ВР по правам человека отметил, что за помощью в возвращении домой в Офис омбудсмена обращались не только взрослые, но и сами дети, "которые мечтали приехать к своим мамам и папам на родную землю".

"В очередной раз подчеркиваю, что Украина готова к возвращению каждого и будет оказывать базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. А правоохранители зафиксируют все преступления россиян, свидетелями или жертвами которых стали наши дети", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Детей удалось воссоединить с семьями при посредничестве Катара

Напомним, иностранные медиа распространяют информацию о том, что Катар якобы объявил о соглашении с Украиной и Россией об обмене детьми. Дмитрий Лубинец опроверг информацию об "обмене детьми" и назвал подобные сообщения российскими нарративами.

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