В Украину удалось вернуть еще 10 детей из оккупации: что о них известно (видео)

Еще 10 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщил исполнительный директор БО "Save Ukraine" Николай Кулеба.

"10 украинских детей, которые после 24 февраля оказались в оккупации, удалось спасти и вернуть в Украину команде Save Ukraine. Дети после длительной разлуки наконец-то смогли обнять своих самых родных, и сейчас все семьи в безопасности", — написал Кулеба в Facebook 8 марта.

Что известно о детях

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Алина осталась дома с папой после того, как ее маму Марину депортировали россияне. Девочка вынуждена была посещать российскую школу, слушать и петь там гимн россии, носить дорогую школьную форму. За любой отказ выполнять все это детям угрожали занижать отметки. Хотя рисовать и писать письма российским солдатам Алина все же отказалась, сказав учительнице, что не умеет рисовать и не знает русского языка. Однако избежать просмотра фильмов о "величии" русского языка избежать не удалось. И это особенно цинично со стороны окупантов — заставлять детей писать письма военным, которые убивают их родителей, матерей, братьев и сестер, а также прославлять страну, которая лишила их спокойной жизни.

Алексей, отец которого умер в оккупации от болезни сердца, также вспоминает только российские учебники, которыми очень быстро заменили все книги в школе. Однажды его одноклассники нашли табличку с украинским флагом и повесили в классе, но учительница увидела и быстро куда-то ее выбросила. Отказаться от написания письма российским военным тоже было нельзя.

13-летний Орест и 11-летняя Мелания оказались разлученными с родителями после того, как ВСУ освободили Правобережье. Родители отвезли детей на Левобережье к бабушке и дедушке, как можно дальше от зоны боевых действий. Поэтому дети почти 1,5 года не виделись с родителями. За это время из-за постоянного стресса у Мелании ухудшился слух, как и у ее мамы Оксаны. Брат и сестра очень хотели обнять маму, вернуться домой. Но порой уже и не верили, что это мгновение может когда-нибудь наступить.

Маленькая Лана родилась уже в оккупации. Ее мама Тамила полномасштабное вторжение встретила беременной. Очень тяжело приходилось выживать в первые месяцы, когда был дефицит продуктов и лекарств в оккупации. Очень надеялась молодая женщина, что будет рожать в свободной Украине, но нет — в роддом ехали через несколько российских блокпостов. Еле договорились с военными пропустить ее в роддом. Новая жизнь рождалась под взрывы. Роженице было очень страшно, но, к счастью, обошлось без убежища. Домой их выписали через четыре часа после родов, так и не сделав ребенку ни одной прививки.

Все имена в целях безопасности изменены.

10 украинских детей, оказавшихся после 24 февраля в оккупации, удалось спасти и вернуть в Украину команде Save Ukraine. Дети после длительной разлуки наконец-то смогли обнять своих родных, и сейчас все семьи в безопасности. Алина осталась дома с папой после того, как ее маму Марину депортировали россияне. Девочка вынуждена была посещать русскую школу, слушать и петь там гимн россии, носить дорогую школьную форму. За любой отказ выполнять все это детям угрожали занижать отметки. Хотя рисовать и писать письма русским солдатам Алина все же отказалась, сказав учительнице, что не умеет рисовать и не знает русского языка. Однако избежать просмотра фильмов о "величии" русского языка избежать не удалось. И это особенно цинично со стороны окупантов — заставлять детей писать письма военным, которые убивают их родителей, матерей, братьев и сестер, а также прославлять страну, которая лишила их спокойной жизни. Алексей, отец которого умер в оккупации от болезни сердца, также упоминает только российские учебники, которыми очень быстро заменили все книги в школе. Однажды его одноклассники нашли табличку с украинским флагом и повесили в классе, но учительница увидела и быстро где-то ее выбросила. Отказаться от написания письма русским военным тоже было нельзя. 13-летний Орест и 11-летняя Мелания оказались разведенными с родителями после того, как ВСУ уволили Правобережье. Родители отвезли детей на Левобережье к бабушке и дедушке, как можно дальше от зоны боевых действий. Поэтому почти 1,5 года не виделись с родителями. За это время из-за постоянного стресса в Мелании ухудшился слух, как и у ее мамы Оксаны. Брат и сестра очень хотели обнять маму, вернуться домой. Но иногда уже и не верили, что это мгновение может когда-нибудь произойти. Маленькая Лана родилась уже в оккупации. Ее мама Тамила полномасштабное вторжение встретила беременной. Очень тяжело приходилось выживать в первые месяцы, когда был дефицит продуктов и лекарств в оккупации. Очень надеялась молодая женщина, которая будет рожать в свободной Украине, но нет — в роддом ехали через несколько российских блокпостов. Едва договорились с военными пропустить его в родильный. Новая жизнь рождалась во взрывы. Родильнице было очень страшно, но, к счастью, обошлось без хранилища. Домой их выписали через 4 часа после родов, так и не сделав ребенку никакой прививки. Каждый раз, когда обращаются к нам за помощью, мы понимаем все риски и всю опасность для детей. Там, под властью оккупанта, наши дети лишены каких-либо прав и обычного счастливого детства. Поэтому времени на промедление нет. Мы сразу начинаем действовать. На сегодняшний день это уже 261 ребенок, спасенный из России и оккупации нашей организацией. Опубликовано Save Ukraine Пятница, 8 марта 2024 г.

"Каждый раз, когда обращаются к нам за помощью, мы понимаем все риски и всю опасность для детей. Там, под властью оккупанта, наши дети лишены каких-либо прав и обычного счастливого детства. Поэтому времени на промедление нет. Мы сразу начинаем действовать", – Николай Кулеба.

В общей сложности организации Save Ukraine удалось вернуть в Украину 261 ребенка из РФ и оккупированных территорий.

Напомним, генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил о расследовании фактов принудительной депортации более 19 000 украинских детей. Однако, по его словам, для этого необходим действенный правовой механизм.

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