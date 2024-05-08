В Украину удалось вернуть группу детей с оккупированных территорий

Среди маленьких украинцев, вывезенных из оккупации, дети в возрасте от 1 до 16 лет.

На подконтрольную Украине территорию удалось вывезти из временной оккупации еще одиннадцать детей из Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Это две девочки-сироты 10-ти и 13-ти лет. А также девять детей, имеющих родителей или одного из них. Это – 5 девочек и 4 мальчика в возрасте от 1 до 16 лет", – рассказал председатель ОВА .

Он добавил, что возвращение детей стало возможным благодаря усилиям благотворительной организации Save Ukraine, органов опеки и попечительства, а также службы по делам детей области и родителей детей.

"В настоящее время дети – в безопасном месте, где получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", – отметил Прокудин.

Глава Херсонской ОВА напомнил, что с начала текущего года на подконтрольную Украине территорию из временно оккупированных районов Херсонской области удалось вернуть уже 78 маленьких украинцев.

Напомним, пятеро детей, трое из которых сироты, вернули в Украину с оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

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