ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
581
Время на прочтение
2 мин

В Украину уже массово приехали работники-иностранцы: сколько им платят в долларах

Если еще год назад украинские компании не рассматривали вариант найма иностранцев, сегодня это стало распространенной практикой. Читайте почему бизнес вынужден привыкать к новым реалиям.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Строитель

Строитель / © pixabay.com

В Украине обостряется кадровый кризис, заставляющий бизнес массово привлекать иностранных работников.

Об этом сказал соучредитель HRD-club Дмитрий Дегтяря.

Если еще в прошлом году компании не планировали этого, сегодня иностранным рабочим, в частности из Индии и Бангладеш, уже предлагают зарплаты до $800 в месяц.

Спрос на иностранцев: где и в каких областях

Наибольший спрос на трудовых мигрантов фиксируется в центральных и прифронтовых регионах, таких, как Харьков, Днепр и Запорожье. Иностранцев нанимают преимущественно в таких областях, как:

  • логистика;

  • производство;

  • строительство.

Средняя зарплата для разнорабочих составляет $500, а для специалистов — до $800. По словам Дегтяря, украинский бизнес вынужден привыкать к новым реалиям, поскольку «собственными силами мы уже не вывезем — людей катастрофически не хватает».

Почему ситуация ухудшилась

Ситуация с кадрами осложнилась после последних решений правительства, в частности, после отмены запрета на выезд мужчин в возрасте 18-22 лет. Эксперт отметил, что дополнительный отток молодежи привел к тому, что «за молодыми людьми выезжают и женщины — сопровождающие их мамы, сестры».

Более 70% респондентов, опрошенных HRD-club, сообщили, что это постановление негативно повлияло на их работу, зафиксировав отток персонала в 14 отраслях экономики. Дмитрий Дегтяр отметил, что кадровый дефицит и миграционные вызовы станут ключевым фактором, определяющим развитие украинской экономики в ближайшие годы.

Напомним, в августе 2025 года на Едином портале вакансий Украины работодатели разместили 241 000 предложений работы, в то время как количество соискателей работы через государственный сервис составляло всего 132 000.

Наибольшим спросом в этом году пользовались продавцы, водители, повара, инженеры, бухгалтеры, врачи, администраторы, слесари, электромонтеры и грузчики.

Дата публикации
Количество просмотров
581
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie