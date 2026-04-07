В Украину в апреле вернулась зима: какие области засыпало снегом и градом (видео)

Во вторник, 7 апреля, погода в Украине резко ухудшилась: в некоторых областях выпал снег. В Киеве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Украинцы в соцсетях делятся кадрами непогоды в разных областях.

ТСН.ua собрал подробности непогоды из разных областей.

Киев и Киевская область

В столице и близлежащих районах киевляне фиксируют выпадение града. По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшее время и до конца суток 7 апреля порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Жителей призывают не находиться под открытым небом из-за риска травмирования льдом.

Негода у деяких районах Києва. / © Труха

Хмельницкая область

В Хмельницком сегодня тоже зафиксировали интенсивный снегопад. Местные паблики распространяют кадры, как засыпает фулицы снегом в середине апреля.

Негода у Хмельницькій області. / © соцмережі

Житомирская область

Жители Житомира и области тоже сообщают о сильных снегах. Ненастье накрыло регион, значительно ухудшив видимость на дорогах.

Негода у Житомирі 7 квітня. / © соцмережі

Черновицкая область

В центре Черновцов, на улице Главной, сильные порывы ветра повредили крышу дома, сорвав и погнув металлическое покрытие. Коммунальщики уже провели высотные работы и восстановили кровлю, чтобы обезопасить прохожих.

Непогода в Черновцах 7 апреля. / © соцмережі

Ровенская область

В Ровно и на территории области тоже выпал град. О существенных разрушениях в этом регионе пока не сообщалось.

Негода у Рівному 7 квітня. / © соцмережі

Ранее мы уже предупреждали, что 7 апреля в Украине резко изменится погода из-за арктического воздуха. Синоптики предупреждают о штормовом ветре и заморозках. В областях объявлены «желтый» и «оранжевый» уровни опасности.

В течение всего дня, 7 апреля, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Специалисты предостерегают, что такие погодные условия крайне опасны для функционирования жизнеобеспечения региона.