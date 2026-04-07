В Украину в апреле вернулась зима: какие области засыпало снегом и градом (видео)
Непогода накрывает Украину. В центре Черновцов ветер сорвал крышу, а в Житомирской и Хмельнитчине выпал снег.
Во вторник, 7 апреля, погода в Украине резко ухудшилась: в некоторых областях выпал снег. В Киеве и области объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. Украинцы в соцсетях делятся кадрами непогоды в разных областях.
ТСН.ua собрал подробности непогоды из разных областей.
Киев и Киевская область
В столице и близлежащих районах киевляне фиксируют выпадение града. По прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшее время и до конца суток 7 апреля порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Жителей призывают не находиться под открытым небом из-за риска травмирования льдом.
Хмельницкая область
В Хмельницком сегодня тоже зафиксировали интенсивный снегопад. Местные паблики распространяют кадры, как засыпает фулицы снегом в середине апреля.
Житомирская область
Жители Житомира и области тоже сообщают о сильных снегах. Ненастье накрыло регион, значительно ухудшив видимость на дорогах.
Черновицкая область
В центре Черновцов, на улице Главной, сильные порывы ветра повредили крышу дома, сорвав и погнув металлическое покрытие. Коммунальщики уже провели высотные работы и восстановили кровлю, чтобы обезопасить прохожих.
Ровенская область
В Ровно и на территории области тоже выпал град. О существенных разрушениях в этом регионе пока не сообщалось.
Погода в Украине — последние новости
Ранее мы уже предупреждали, что 7 апреля в Украине резко изменится погода из-за арктического воздуха. Синоптики предупреждают о штормовом ветре и заморозках. В областях объявлены «желтый» и «оранжевый» уровни опасности.
В течение всего дня, 7 апреля, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Специалисты предостерегают, что такие погодные условия крайне опасны для функционирования жизнеобеспечения региона.