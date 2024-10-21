В Украину вернется лето: до +22 градусов аномального тепла ожидается в ноябре

Начало ноября в Украине будет аномально теплым. 1 ноября на большей территории Украины ожидается до +22 градусов.

Об этом свидетельствует долгосрочный прогноз метеоресурса Ventusky.

Волна теплого воздуха начнет заходить на территорию Украины в конце октября — 31 октября на юге и юго-востоке ожидается повышение температуры до +22 градусов, в Крыму — летние +26. Осадков не прогнозируется.

Теплый атмосферный фронт накроет большую часть Украины, кроме западных областей. В четверг, 31 октября, ожидается до +22 в Николаеве, до +20 – в Одессе, Кривом Роге, на несколько градусов ниже будет в Днепре, Кропивницком и Полтаве.

В пятницу, 1 ноября, теплые атмосферные массы распространятся почти на всю территорию Украины, кроме последней меры — Волыни, Львовщины, Прикарпатья и Буковины. В то же время на юге ожидается аномально теплая погода — в Николаевской области до +22, в Одесской области +20, в центральных областях — до +18.

Прохладнее будет в Киеве и в восточном и северном регионе – до +16 градусов. Осадков не ожидается.

Ранее синоптики сообщили, когда в Украину придет похолодание и какая будет зима. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также: